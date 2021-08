Controlli Polfer nelle stazioni della Campania. un arresto, quattro indagati e 2.159 identificati

Un arrestato, quattro indagati e 2.159 persone identificate. Sono questi i risultati dell’attività del compartimento Polfer Campania nel primo weekend di partenze caratterizzato da un grande afflusso di viaggiatori in occasione delle ferie estive.

In particolare, sabato, a seguito di un’indagine complessa i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria hanno rintracciato e arrestato un cittadino senegalese di 45 anni, già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania per la pena di due anni e sei mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di ricettazione e commercio di prodotti falsi. Lo straniero è stato rintracciato e bloccato, dopo un tentativo di fuga, sul lungomare di Marina di Camerota e condotto presso il carcere di Vallo della Lucania.

Nella stessa giornata, il personale Polfer in servizio a bordo di un treno diretto a Napoli ha fermato due persone responsabili del furto di un tablet ai danni di un addetto al servizio cuccette. I due, un siciliano 19enne e un egiziano 37enne, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.