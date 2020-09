Task force sicurezza tra Vomero e Fuorigrotta, otto multe e due moto sotto sequestro

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato San Paolo e della polizia locale, con il supporto dei Nibbio e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Fuorigrotta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 46 persone, controllati 27 autoveicoli e 14 motoveicoli di cui due sottoposti a fermo amministrativo per guida senza patente. Infine, sono state contestate sette violazioni del codice della strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per guida senza patente poiché mai conseguita.

Allo stesso modo, gli agenti del commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei reparti prevenzione crimine Lombardia e Liguria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Aniello Falcone e nelle zone interessate dalla “movida”. Nel corso dell’attività sono state identificare 157 persone di cui 22 con precedenti di polizia. Inoltre, sono stati controllati sette esercizi commerciali accertando che numerose persone sostavano all'esterno dei locali senza il rispetto del distanziamento sociale e senza utilizzare la mascherina e il titolare di un bar è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA