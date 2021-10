Controlli a San Giovanni e a Barra: sequestrate 6 auto e 22 moto, un denunciato

Stamattina i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra e personale dell’ufficio veicoli abbandonati della polizia municipale hanno effettuato un servizio in via Atripaldi, via Repubbliche Marinare, via Alveo Artificiale, corso San Giovanni, via Pazzigno, via Mastellone e nel Rione Lotto Zero dove hanno sequestrato 6 autovetture e 22 motoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Sempre stamattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mastellone hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato la fuga per evitare il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in corso Sirena e hanno accertato che l’uomo, Armando Relli, 21enne napoletano, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sostitutiva degli arresti domiciliari, emessa martedì dalla Corte di appello di Napoli poiché il 23 settembre aveva violato gli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati in materia di stupefacenti; inoltre, l’uomo è stato denunciato per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.