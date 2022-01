Secondigliano, scoperto con arnesi da scasso: arrestato 41enne napoletano

Stanotte gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Secondigliano hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno rinvenuto, all’interno di un’auto utilizzata dall'uomo, diversi arnesi atti allo scasso e una borsa contenente due casse bluetooth e due tastiere di cui non ha saputo giustificare la provenienza. A.B., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione, nonché sanzionato per mancata esibizione dei documenti di circolazione.