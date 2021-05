Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania: un arresto e sette multe

Un arrestato e 987 persone controllate, sette contravvenzioni elevate, 42 servizi di vigilanza e 21 stazioni presenziate, sette servizi lungo linea e otto a bordo di 15 treni. Questi i risultati della giornata di controlli straordinari denominata “Rail Safe Day”, che si è svolta ieri 19 maggio nelle principali stazioni campane e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

L’operazione, che ha visto impegnati oltre 90 uomini e donne del compartimento Polfer di Napoli, è stata disposta in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane, dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare comportamenti anomali in ambito ferroviario quali attraversamento binari, salita o discesa dai convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento che spesso sono causa di incidenti ferroviari.

Gli operatori della Polfer di Napoli, durante i controlli nello scalo ferroviario centrale, sono stati coadiuvati da due unità della squadra cinofili della Guardia di Finanza e da un’unità cinofila della Questura. I cani, Vania, Fresbee e Yago, con i loro rispettivi conduttori, hanno dato il loro importante apporto all’operazione.

Gli agenti del posto Polfer di Campi Flegrei, durante i controlli, hanno tratto in arresto un cittadino indiano, ventinovenne, per spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo deteneva, all’interno del suo zainetto, un litro e mezzo di metadone suddiviso in 15 flaconi. Lo stesso, destinatario anche di decreto di espulsione, è stato associato preso le camere di attesa della locale Questura in attesa del rito direttissimo.