Controlli straordinari a Torre Annunziata scoperti 33 garage abusivi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro del monitoraggio dello stato della sicurezza nell’area urbana e metropolitana, ha pianificato negli ultimi giorni, su disposizione del Prefetto di Napoli Marco Valentini, diverse operazioni ad “Alto Impatto” nei rioni a maggiore densità criminale di Torre Annunziata.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Gratta e vinci rubato a Napoli, la nonnina ringrazia: «Un caso... LA FESTA Centenari: 106 candeline per Anna, la nonnina di Castellammare IL CORAGGIO Pestaggio e danni al negozio, commerciante napoletano denuncia gli... LA CAMORRA Napoli, la bomba di Ponticelli era per il boss De Micco: da poco...

I controlli hanno riguardato il quartiere Penniniello, la zona centrale, Piazza Sant’Alfonso, Piazza Imbriani, l’area portuale, via Terragneta (zona ex Deriver), la zona sud e il rione Poverelli. I “Baschi Verdi” del Gruppo di Torre Annunziata, supportati dai colleghi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e dalle Unità cinofile della Compagnia di Capodichino, hanno eseguito nell’ultima settimana, 632 controlli a mezzi e persone: 45 le situazioni illecite rilevate, tra denunce all’Autorità Giudiziaria e segnalazioni alla Prefettura, per droga, violazioni al Codice della Strada e abusivismo edilizio.

In particolare, è stata sottoposta a sequestro nel Rione Carminiello un’area ove insistono 33 garage costruiti senza alcun permesso urbanistico; denunciati altrettanti soggetti per abusivismo edilizio.