Circa 200 giocattoli sono stati sequestrati durante i controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli sui giocattoli posti in vendita nella Fiera natalizia del Vomero tra Via Kauffmann e Piazza degli Artisti. Gli agenti, coordinati dal Capitano Gaetano Frattini e dal Capitano Giuseppe Imperatore, hanno sequestrato 200 giocattoli privi di marchio CEE, dei lotti e dei dati d'importazione, delle avvertenze e specifiche tecniche nonché dell'età d'uso, prescrizioni tassative del Ministero della Salute. Per il trasgressore oltre al sequestro della merce è scattata anche la sanzione amministrativa pecuniaria di 3000.00 euro. Durante i controlli sono state sequestrate anche 344 borse con marchio contraffatto, 1770 cd e dvd contraffatti e destinati alla vendita privi di marchio SIAE e 3854 cover per telefonini. Sono stati inoltre verbalizzati due venditori itineranti abusivi ed elevati due verbali di occupazioni di suolo prive di autorizzazione. Ulteriori attività di controllo sono state effettuate dalla U.O. Tutela Minori con il sequestro di circa 1000 giocattoli non rispondenti alle prescrizioni di legge e pertanto considerati pericolosi per l'uso da parte dei bambini.

Sabato 6 Gennaio 2018, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:50

