Martedì 2 Luglio 2019, 09:53

172 ordini di allontanamento, 13 divieti di accesso alle aree urbane: è il risultato dei controlli di giugno della Questura per fermare i parcheggiatori abusivi.Un'azione repressiva che, tuttavia, ha un'azione limitata, visto che 21 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati perché già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane.Per un'altro parcheggiatore abusito è stata distosta la la Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno perché oltre a continuare a estorcere soldi agli automobilisti, è considerato particolarmente pericoloso per la pubblica sicurezza perché pregiudicato.Un provvedimento, quella della Sorveglianza Speciale, che il tribunale ha applicato anche ad altre tre parcheggiatori abusivi resisi responsabili di condotte vessatorie e di tentate estorsioni nei confronti di automobilisti, imponendo agli stessi il divieto di svolgere attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazioni.