Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono state identificate 169 persone di cui 42 con precedenti di polizia e controllati 80 veicoli, 4 dei quali sottoposti a sequestro per mancanza di assicurazione ed uno sospeso dalla circolazione per mancanza di collaudo.



Una persona è stata sorpresa alla giuda di un motoveicolo senza aver mai conseguito la patente di guida. Complessivamente, sono state elevate 9 contestazioni per violazioni al Codice della Strada per un importo di 9.328,00 euro. Inoltre, in Via Pastore i poliziotti hanno rinvenuto e restituito al proprietario un’autovettura rubata a Napoli nello scorso mese di giugno. Infine, sono state controllate 8 persone sottoposte a misure coercitive cautelari e di prevenzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA