Controlli tra Scampia e Miano, ​39 violazioni del codice della strada

Gli agenti del commissariato Scampia e della polizia municipale, con il supporto dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Scampia e Miano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 83 persone e controllati 60 veicoli, di cui 21 sottoposti a sequestro amministrativo e uno sequestrato ai fini della successiva confisca.

Inoltre, sono state contestate 39 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di 49.200 euro; infine, una persona è stata denunciata per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.