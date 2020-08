Capri. Una bagnante lascia il suo cagnolino al sole per alcune ore e viene multata dagli agenti della Polizia Locale di Capri. L’episodio è accaduto ieri mattina sulla spiaggia libera di Marina Grande nell’ambito dei servizi e dei controlli che la Polizia Municipale ha intensificato in questi giorni, che sono stati estesi anche alle spiagge libere. Un intervento mirato all’applicazione del distanziamento sociale che è obbligato anche sotto gli ombrelloni o al sole sui materassini. E proprio nell’ambito di questo servizio che due vigili si sono incappati in un cagnolino che mostrava palesi segni di insofferenza per essere stato lasciato sotto il sole cocente ad un’elevatissima temperatura.



Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili hanno avviato subito le ricerche in spiaggia per trovare la proprietaria, una bagnante che è stata immediatamente contravvenzionata per aver lasciato incustodito l’animale in uno stato palese di sofferenza ed all’interno di una spiaggia pubblica. In questi giorni di sovraffollamento il corpo della Polizia Municipale del Comune di Capri ha protratto il servizio fino alle 24 sia nelle strade del centro per il controllo delle mascherine ed ha comminato anche alcune multe a coloro che rifiutavano di indossarla. Controlli anche nelle strade più alte dell’isola e lungo le via provinciali di Marina Grande e Marina Piccola per contrastare la sosta selvaggia che viene effettuata da parte di proprietari di motorini ed autovetture.