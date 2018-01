Controllore aggredito da babygang, paura alla funicolare centrale di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Gennaio 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 09:25

«Mi hanno sputato in faccia davanti a un gruppo di turisti spagnoli perché ho evitato che passassero senza biglietto». A raccontarlo è Antonio De Vito, 55 anni, dipendente Anm, che ieri pomeriggio ha subito un'aggressione da una baby gang di 15 ragazzini. Antonio era di turno alla biglietteria-info point della fermata Augusteo della Funicolare, quando alle 15.15 il gruppo di giovanissimi è entrato in azione.«Prima le parolacce, poi uno di loro mi ha sputato addosso spiega Antonio -. Una scena umiliante per un lavoratore che come me, a 55 anni, deve subire angherie da delinquenti. E come me anche i miei colleghi. Ero coperto di sputi quando i turisti spagnoli si sono voltati e sono andati via. Ma che figura ci facciamo come città?».Una parte del gruppo di ragazzini, che vanno dai 12 ai 17 anni stando al racconto del dipendente Anm ha anche tentato di entrare nel teatro Augusteo: «Volevano rubare l'albero di Natale che si trova all'ingresso della sala principale dell'Augusteo» rimarca il dipendente dell'azienda di mobilità . Si è reso necessario l'intervento dei lavoratori del teatro per evitare che la baby gang portasse via l'albero. Nel tardo pomeriggio i carabinieri hanno poi raccolto la testimonianza dei dipendenti dell'Augusteo.