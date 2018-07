Contrordine dell'Arpac, al Purgatorio mare sporco: tuffi vietati a Seiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Luglio 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 09:57

L'ultimo esito dei prelievi Arpac circa la qualità del mare che bagna il tratto di litorale del «Purgatorio», impone una nuova stretta sui tuffi. Ieri infatti, il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, è stato costretto per la seconda volta in meno di un mese ad emanare un'ordinanza che impone il divieto di balneazione nella zona.Le analisi eseguite presso i laboratori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania sui campioni di acqua acquisiti martedì scorso hanno confermato la presenza in misura allarmante per la salute pubblica di agenti inquinanti. Prelievi effettuati in otto diversi punti del litorale tra la Marina di Meta e la spiaggia del «Purgatorio». Ebbene, in molti casi i dati erano decisamente elevati e in tre siti hanno superato i valori limite previsti dalla normativa. In particolare, è stata rilevata la presenza di escherichia coli in eccedenza in tre punti di prelievo, ma numeri preoccupanti, seppure entro la soglia massima, anche in altri due campioni. Per quanto riguarda gli enterococchi intestinali, invece, si evidenzia un solo sforamento. Nella zona dove entrambe le forme batteriche erano presenti con valori superiori ai limiti (cosiddetto «punto studio», ossia un'area considerata a rischio perché in prossimità si trova una potenziale fonte di inquinamento) è stata rilevata anche la presenza di chiazze di schiuma marrone sull'acqua e di rifiuti solidi in galleggiamento. In virtù di tali risultati, quindi, il sindaco Tito non ha potuto fare altro che emanare il nuovo divieto di balneazione. Provvedimento che, come scrive lo stesso primo cittadino, «ha decorrenza immediata» e resterà in vigore «fino a nuova comunicazione».