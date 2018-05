Giovedì 17 Maggio 2018, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A vent’anni dall’alluvione che devastò Sarno e causò oltre 150 vittime e danni immani, l’Ordine degli ingegneri di Napoli – presieduto da Edoardo Cosenza - propone un confronto sul tema “La gestione del rischio idrogeologico: criticità e prospettive”. Se ne discute venerdì 18 maggio, dalle ore 15, alla Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia.L’appuntamento conclude il ciclo di tre incontri sul territorio che ha come filo conduttore “Convivere con i rischi naturali”, in cui docenti e tecnici si confrontano anche con gli amministratori locali anzitutto per fare il punto sulle attuali normative in tema di rischi e sulle scelte operative più efficaci per fronteggiarli, alla luce delle più evolute tecnologie."In occasione di questo incontro - sottolinea Cosenza - riprenderemo l'importante tema dei Presìdi Territoriali. E' un tema che lanciai tre anni fa da Assassore regionale e che ora va assolutamente rilanciato poiché è cruciale per la sicurezza del territorio e soprattutto dei cittadini".Il convegno di Castellammare è organizzato in partnership con: Ordine dei Geologi della Campania, Associazione ingegneri di Torre Annunziata, Associazione Vitruvio, Associazione Ingegneri del Comprensorio Stabiese.Introduce il tema Gennaro Annunziata, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.