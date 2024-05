Una delle prime missioni dell’Osservatorio Nazionale sulla salute emotiva e comportamentale, presentato a Napoli lo scorso 15 dicembre, è stato, in questi mesi di attività, lo screening di prevenzione alla depressione che l’Osservatorio ha effettuato su 1300 ragazzi, dai 18 anni in su.

Licei e Università gli ambienti esplorati, schede anonime con domande, apparentemente lontane da disagio emotivo e depressione, analizzate poi da un team di esperti messi a disposizione dall’Osservatorio. Il risultato, purtroppo, è sconfortante: il 60 per cento dell’intero campione mostra, in generale, un’inefficace gestione delle emozioni, in particolare rabbia e tristezza.

«Da una prima analisi del campione, costituito da circa 1300 soggetti dai diciott’anni in su (di cui il 68% è costituito da donne, il 32% da uomini tutti residenti nella nostra regione) - spiega il presidente dell’Osservatorio Nazionale sulla salute mentale e comportamentale Vincenzo Barretta - risulta che il 59,3 per cento presenta un livello di fragilità emotiva predisponente a disturbi depressivi. Si tratta, per lo più, di un disagio emozionale accompagnato da una persistente sensazione di inadeguatezza».

I ragazzi, che sono estremamente vulnerabili, presentano uno stato di tensione interiore in situazioni di pericolo reale o presunto: «Che spesso si manifesta - continua Barretta - con una sensazione di oppressione, anticipazione ansiosa e persecutoria degli eventi, o intenso timore di essere disapprovati dagli altri».

Inoltre, relativamente alla parte dello screening che indaga gli aspetti più direttamente connessi alla depressione: «Appaiono preoccupanti i risultati che mostrano alterazioni di parametri psicofisiologici come il ritmo e la qualità del sonno, nonché una serie di elementi correlati allo stress, elementi questi, che contribuiscono ad indicare un forte rischio di insorgenza di disturbi dell’umore e condizioni depressive».

Di tutto questo, e di come intervenire nella prevenzione alla depressione e della lotta allo stigma, che ancora esiste sulla salute mentale, se ne discuterà a Napoli il prossimo 30 maggio all’ex nosocomio Leonardo Bianchi in un Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute emotiva e comportamentale, la Asl Na1 centro, il Distretto Rotary 2101 e il Rotary Club Napoli Est.

Interverranno, tra gli altri il Direttore generale Asl Napoli 1 centro Ciro Verdeoliva, il presidente Rotary Club Napoli Est Angelo Coviello, il Governatore Distretto Rotary 2101 Ugo Oliviero, il Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la salute mentale e comportamentale Vincenzo Barretta. Modera il giornalista Massimo Calenda.