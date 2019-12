Matrimonio, famiglia e minori nella società multietnica: convenzione Foro di Napoli e Pontificia facoltà teologica

Avvocati del Foro di Napoli e la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale collaboreranno alla predisposizione di un progetto formativo contenente gli obiettivi da conseguire, le modalità di svolgimento dei corsi, la nomina dei tutor designati e degli avvocati che terranno le lezioni. La Pontificia facoltà teologica promuoverà corsi di alta formazione interdisciplinari per professionisti, quali gli avvocati, che possano contribuire in maniera specializzata nelle tematiche dei matrimoni, della famiglia multietnica e dei minori inseriti in tale contesto. A sua volta, l’Ordine si impegna a incentivare studi e ricerche specifiche, organizzare attività formative, di aggiornamento, orientamento e perfezionamento professionale oltre a seminari, scambi culturali, nonché forum telematici dedicati alle materie oggetto della convenzione. Il progetto formativo è stato sottoscritto alla presenza del presidente degli avvocati napoletani, Antonio Tafuri e del consigliere tesoriere Elena De Rosa, e da Francesco Asti, decano della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA