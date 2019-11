Napoli, blitz nelle copisterie di Mezzocannone: libri universitari fotocopiati venduti a 30 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel quadro dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione, con particolare attenzione alla reprografia illecita di opere tutelate dal diritto d'autore, nell'ultima settimana il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro numerosi testi universitari cartacei fotocopiati, numerosissimi files in formato pdf contenenti testi accademici e supporti informatici.Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finite tre cartolerie-copisterie della zona universitaria di Napoli . All'interno degli esercizi commerciali sono stati sequestratifotocopiati integralmente,contenenti i «master» per poter riprodurre l'opera letteraria e. I volumi universitari venivano venduti fino a 30 euro a copia, il tutto «in nero». I responsabili sono stati denunciati per violazione alla norma sulla protezione del diritto d'autore.