Coppia aggredita per rapinare il Rolex: invece degli agenti chiamano gli «amici»

Viene aggredito da due malviventi, minacciato con una pistola puntata al volto, reagisce e mette in fuga i rapinatori. Poi, però, anziché fare quello che ogni persona di comune buon senso avrebbe fatto (e cioè allertare le forze dell'ordine), decide di rivolgersi agli amici di un quartiere ad altissima densità criminale, chiedendo loro di individuare e semmai impartire una lezione a chi ha tentato di portargli via il Rolex.

Cronache dalla città senza regole, nella quale anche se si diventa vittime di un gravissimo tentativo di rapina c'è chi preferisce rivolgersi agli uomini del sistema, invece di sporgere regolare denuncia. Perché purtroppo nella mentalità di molte, e forse troppe persone, la denuncia - passaggio essenziale per chi pretende di vivere in una città più sicura - resta un atto imprescindibile e fondamentale. Ma raccontiamola tutta questa storia accaduta un paio di domeniche fa, ricostruendola grazie alle testimonianze di due persone perbene che - avendo assistito al violento raid che avrebbe potuto determinare forse anche l'ennesimo dramma e sfociare nel sangue - hanno spiegato al nostro giornale l'assurdo del suo epilogo.

LEGGI ANCHE Concerto abusivo, respinti polizia e carabinieri

Tutto accade due domeniche fa a Napoli, nel quartiere Arenella, e precisamente in vico Molo alle Due Porte. È qui che si consuma il tentativo di rapina di due malviventi che tentano di rapinare un giovane del suo Rolex. La vittima è appena uscita da una piscina, ed è a bordo dello scooter con la giovane fidanzata quando si vede piombare - sull'altro senso di marcia - i banditi con caschi e mascherine. Uno dei due ha già in pugno una pistola, e con l'arma minaccia il giovane: «Dacci l'orologio o ti spariamo in bocca».

La vittima però istintivamente reagisce e impatta col mezzo contro la moto dei delinquenti, facendoli fuggire. Forse, ma chi può dirlo, quella pistola era un'arma giocattolo. O forse no. fatto sta che la dinamica dell'incidente crea un trambusto, e in strada escono alcuni residenti.

«Abbiamo visto lo scooter dei ragazzi a terra quando gli aggressori erano già in fuga. La fidanzata del ragazzo che indossava il Rolex era quasi svenuta, poi ha iniziato a vomitare, era pallida come un lenzuolo - racconta Salvatore, uno dei soccorritori - Il giovane era in stato di agitazione, ma noi abbiamo pensato subito a rianimare la fidanzata».

LEGGI ANCHE Racket e minacce, arrestati i due esattori del clan

A quel punto, però, mentre c'è chi chiede di far intervenire un'ambulanza e il 113, la vittima del tentativo di rapina decide di fare tutto da solo. Prende il cellulare e chiama i suoi amici. Gente, stando a quel che racconta anche la signora Anna (pure intervenuta in strada per capire quel che stava accadendo), non vestiva una divisa. Anzi. In meno di mezz'ora, sul posto giungono almeno tre moto con a bordo persone descritte come brutte facce. Ed è a loro che la vittima si sarebbe rivolta per ottenere giustizia, per rintracciare chi aveva commesso quell'affronto a mano armata.

Un'ultima annotazione. Dell'episodio riferito dai passanti che hanno assistito alla fase finale del tentativo dir apina non c'è traccia di denuncia. Né alla polizia di Stato né presso i militari dell'Arma dei carabinieri della zona collinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA