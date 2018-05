Coppia di campani arrestata ad Aprilia: in casa droga, munizioni e denaro

Domenica 27 Maggio 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 11:40

APRILIA - In casa avevano droga, munizioni e denaro contante. I carabinieri del Norm di Aprilia, hanno arrestato, in fragranza di reato una coppia di campani, un uomo di 50 anni ed una donna di 36, entrambi domiciliati nel comune pontino. I due, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari dell’Arma sono stati trovati in possesso di 16 grammi di cocaina, 3,7 grammi di marijuana; 13 proiettili calibro 357 magnum marca “gfl” con ogiva punta camiciata, 10 proiettili calibro 357 magnum marca “gfl” con ogiva punta camiciata, 6 proiettili calibro 44 magnum marca “winchester” a punta piatta in piombo, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 1.045 euro. Tutto il materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.La coppia campana è stata posta agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.