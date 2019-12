In Porsche con la fidanzata nel Napoletano: spari sull'auto, poi la rapina del Rolex

Far west al centro storico, colpo di pistola contro un'auto per rapinarlo del Rolex. È quanto successo in via Aniello Palumbo a Giugliano dove un 30enne è stato bloccato da quattro persone in sella a due scooter coi volti travisati. La vittima ha abbandonato l'auto ed i malviventi hanno esploso un colpo di pistola contro il finestrino della Porsche. La vittima è scappata a piedi insieme alla fidanzata ma è stata bloccata e rapinata del Rolex da circa 30mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano e la Scientifica che stanno effettuando i rilievi del caso. I poliziotti hanno rinvenuto un bossolo calibro 9 sull'asfalto, al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA