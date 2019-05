Mercoledì 8 Maggio 2019, 15:04

Tentano di dare fuoco a un edificio: un arresto e una denuncia per una coppia.Tutto è avvenuto ieri sera quando gli agenti di polizia sono intervenuti in via Egiziaca a Pizzofalcone per la segnalazione di una persona che minacciava di dare fuoco allo stabile.Giunti sul posto i poliziotti hanno constatato la presenza di materiale incenerito nell’atrio del palazzo ed un acre odore di fumo: l’uomo, barricato all’interno della propria abitazione si è rifiutato di aprire la porta appiccando fuoco anche all’interno dell’appartamento. Mentre arrivavano i vigili del Fuoco ed il 118, dopo una lunga opera di mediazione, i poliziotti sono riusciti a entrare nell’appartamento, dove sono stati aggrediti dall’uomo, armato di un coccio di vetro appuntito che ha cercato anche di autolesionarsi, e dalla donna che si era nascosta all’interno di un armadio brandendo una bottiglia di vetro a mo’ di arma.I due sono stati bloccati ma hanno continuato a lottare, prima danneggiando un’autovettura di servizio, e poi colpendoalcuni arredi una volti giunti in ufficio.