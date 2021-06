Coprifuoco a Napoli, quattro giovani a spasso con giubbotto antiproiettile e manganello

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne del quartiere San Lorenzo e denunciato a piede libero per possesso di oggetti atti ad offendere in concorso tre ragazzi, tra i 23 e i 25 anni di San Lorenzo e di Chiaia. Sono tutti già noti alle forze dell'ordine.

È accaduto intorno le 2,30, quando i carabinieri stanno percorrendo via Carbonara nel quartiere San Lorenzo e notano un'auto con a bordo cinque ragazzi. Gli intimano di fermarsi ma l'autista si rifiuta e inizia l'inseguimento ma durerà poche centinaia di metri. Uno dei cinque ragazzi scende dall'auto e riesce a fuggire, gli altri no. I militari dell'arma controllano i quattro ragazzi e l'auto. Nelle tasche di due giovani trovano una modica quantità di marijuana. Nel cofano dell'auto, sotto il tappetino, trovano un giubbotto antiproiettile e un manganello telescopico. È stato tutto sequestrato.