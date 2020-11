Coprifuoco a Napoli: fermato 22enne con una pistola ai Quartieri Spagnoli

Non si fermano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli sul rispetto della normativa anti-contagio. I militari del nucleo radiomobile partenopeo hanno arrestato un 22enne incensurato dei Quartieri Spagnoli per detenzione e porto di arma da fuoco. È stato notato da una pattuglia intorno alle 2, mentre sostava in piazza Trieste e Trento, nell'angolo con via Nardones. Era solo e considerate le norme in vigore è stato immediatamente fermato e identificato. Addosso - hanno scoperto i carabinieri - portava una pistola Beretta Gardone VT cal. 7.65 mm, completa di serbatoio ma priva di munizioni. L'arma sequestrata è stata rubata a Torino nell'agosto del 2014. Il 22enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.

