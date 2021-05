Coprifuoco a Napoli, assembramenti nelle notti dei baretti: «Agire subito per evitare pericoli»

Con l’approssimarsi dell’estate e con l’annullamento delle prime restrizioni, il caos torna a invadere le strade dell’area dei baretti di Chiaia. Un venerdì notte alla “vecchia maniera” con musica, drink eed assembramenti, è quello denunciato dai residenti di via Bisignano. Una delle strade più frequentate dai giovani della città, tornati alla carica dopo più di un anno di emergenza sanitaria.

«Ci risiamo - affermano i cittadini - tutto è tornato come prima. Quando i fine settimana erano invivibili e quando anche scendere in strada era impossibile. Vediamo pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri e della Municipale, ma sono tutte ferme all’angolo. Nessuno interviene per bloccare questi ragazzi che proseguono nei loro comportamenti scorretti e insicuri. Non vogliamo tornare al passato. Crediamo sia giusto mettere un freno ora, prima che sia troppo tardi per tutti e per la salute pubblica».