Coprifuoco a Napoli, multati in otto ai baretti senza mascherina

Otto persone sono state multate per violazione della normativa anti-Covid 19 nel quartiere Chiaia dalla polizia. Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno controllato la zona dei «baretti» ed hanno multato otto persone che non indossavano la mascherina.

Un 23enne in stato di ubriachezza, che ha insultato gli agenti e ha rifiutato di fornire le proprie generalità, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per ubriachezza.

Ultimo aggiornamento: 16:39

