La giunta comunale di Napoli «parteciperà nel pomeriggio, con una delegazione di assessori, per ascoltare e fare proposte, alla manifestazione delle 18 in piazza Plebiscito degli operatori commerciali e produttivi della città che vogliono esprimere, in maniera democratica e partecipativa, il dissenso sulle ultime decisioni in materia di restrizioni contenute nel Dpcm e nell'ordinanza regionale». Lo rende noto il Comune di Napoli.

