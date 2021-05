Coprifuoco a Napoli con la movida fuori controllo: blitz di vigili e polizia per sgomberare i baretti

Sabato sera il popolo della movida dei baretti non aveva nessuna voglia di andar via dalle strade di Chiaia: locali chiusi in concomitanza con l'avvio del coprifuoco ma ressa immobile al centro della strada, incurante delle regole. Così per evitare scontri frontali e possibili tensioni, le forze dell'ordine hanno adottato una tattica empirica: hanno messo le auto in colonna e hanno iniziato a percorrere tutte le stradine della movida di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati