Martedì 30 Aprile 2019, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 13:00

I carabinieri forestali del Cites di napoli hanno effettuato controlli in esercizi commerciali: in un negozio in via Galileo Ferraris gestito da cinesi 52 confezioni contenenti pezzi di corallo (genere pocillopora spp) con lunghezza variabile da 0,5 a 8,0 cm. e del peso complessivo di 5,235 chili.La pocillopora spp è un genere di corallo le cui specie sono iscritte nella convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione. Gli esemplari sono risultati privi di documentazione attestante la legale acquisizione e pertanto sono stati sottoposti a sequestro. il titolare del negozio, un 30enne, è stato denunciato.