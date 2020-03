Coronavirus a Napoli, gli educatori in piazza: «Garantiteci lo stipendio»

«Diamo il 200 per cento ogni giorno. Vogliamo il 100 per cento ogni mese!”». Recitava così lo striscione firmato dagli «Educatori Consapevoli Organizzati di Napoli», che questa mattina sono scesi in piazza Municipio a Napoli, per rivendicare davanti a Palazzo San Giacomo il pieno riconoscimento del loro stipendio nonostante le loro attività siano state interrotte a causa della diffusione del virus Covid – 19. Tuta bianca monouso, mascherina, guanti e metro di distanza: i manifestanti hanno partecipato al presidio nel rispetto delle regole di profilassi imposte dall’emergenza Coronavirus. In seguito al decreto del presidente del consiglio dello scorso 4 marzo, infatti, insieme alle attività scolastiche sono stati sospesi anche i servizi che prevedono attività aggregative, in particolare i laboratori delle educative territoriali.



«I nostri sono progetti- servizi, che non sono sul bilancio comunale ma vengono erogati dall’amministrazione, sono già finanziati e non c’è bisogno di risorse aggiuntive – spiega Emiliano Schember, portavoce degli educatori napoletani - nel momento in cui però le attività sono sospese non è possibile fatturare e di conseguenza non possono essere corrisposti gli stipendi». L’appello al Comune è di «dare la possibilità agli enti locali di pagare tutta la prestazione, compreso il periodo di inattività, permettendo loro fatturare e quindi di pagare gli educatori – continua Emiliano , altrimenti «quando l’emergenza sarà finita quello che resterà gli educatori è un grosso buco nel reddito mensile».



Una categoria, quella dei circa mille operatori del terzo settore impiegati nelle educative territoriali di Napoli, che nella maggior parte dei casi lavora part-time per una paga netta all’ora, prevista contratto nazionale del lavoro, di 9 euro. Una delegazione di educatori è stata poi ricevuta nel primo pomeriggio dall’assessore alle politiche sociali e al lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno.



«Anche in altre città d’Italia sono in corso delle proteste per lo stesso tipo di disagio – ha raccontato Serena, operatrice napoletana – noi educatori lavoriamo nelle ore extracurriculari e teniamo dei laboratori con i ragazzi che ad esempio, nel mio caso, si svolgono in strada. Per noi è praticamente impossibile svolgere le attività a distanza, perché il nostro lavoro si basa proprio sulla relazione e il contatto con i bambini dopo la scuola».

Nonostante la precarietà dei loro stipendi, c’è chi si è comunque reso disponibile agli utenti per qualsiasi tipo di supporto didattico. «In questo momento di difficoltà abbiamo comunicato ai nostri utenti, attraverso gruppi WhatsApp, la nostra apertura a sostenere anche a distanza chi ha difficoltà nello studio – ha spiegato Simona - Per noi i ragazzi vengono prima di tutto». Ultimo aggiornamento: 16:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA