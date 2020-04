LEGGI ANCHE

«Un’apertura con posti ridotti comporterebbe un rimodulazione totale anche di costi di gestione, di personale e di affitto. A tavola ci si incontra per rilassarsi e ridere davanti al cibo. Non fateci diventare sale operatorie».L’appello arriva dadella pizzeria di Napolia Fuorigrotta., ai ristoratori campani che effettuano servizio a tavola restano ancora molti dubbi sulle modalità di riapertura in vista di un' eventuale ripresa delle attività in Campania., per arrivare agli avveniristici e del tutto ipotetici rendering realizzati da un’azienda emiliana che raffigurano pannelli in plexiglass utilizzati come divisori tra clienti.«Come si può pensare che un ristorante possa far quadrare i suoi conti se nel rispetto delle pur giuste norme di contrasto al Coronavirus la capacità recettiva di un ristorante viene ridotta a circa un terzo delle sue normali possibilità?» - si domanda, titolare di Januarius, ristorante di cucina tipica napoletana che si trova al centro storico di Napoli, in via Duomo. «Il mio è un lavoro che ha come core business il servizio a tavolo – continua Francesco – se riducono drasticamente i posti a sedere è inevitabile che il mio profitto crollerà».E la soluzione tanto agognata dalle pizzerie di ricorrere alle consegne a domicilio per recuperare una parte del guadagno andato perduto a causa dell’emergenza, non è del tutto congeniale per altre tipologie di attività di ristorazione come quelle di Francesco. «Il delivery potrà essere estremamente fruttuoso per chi era già abituate a farlo - osserva- e offre un tipo di prodotto che il pubblico è già abituato a consumare da asporto come pizzerie, pub e sushi. Ma non credo ci saranno dei grossi margini di profitto per chi fa un tipo di ristorazione differente».e ci sono «pizzerie di quartiere che non riuscirebbero ad affrontare un altro mese - sottolinea invece Pellone - Le utenze continuano ad arrivare, i costi di gestione di un’attività continuano e c’è bisogno di rimettere in moto la macchina in modo da avere un po’ di liquidità».I ristoranti si augurano di poter prendere parte a un tavolo al quale «possano sedere non solo i politici ma anche gli operatori del settore - dicedella pizzeria Pizza Fritta 1947 - che possono dare un contributo concreto e reale perché sono quelli che ne sanno più di tutti e possono proporre eventuali idee da mettere in campo».