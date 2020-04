Coronavirus: sospetto contagio, fugge dall'ospedale. Caccia all'uomo nel Napoletano

Cirillo, formalmente disoccupato e parcheggiatore abusivo all'esterno del Giudice di Pace di Torre Annunziata, è fuggito prima di conoscere i risultati dei test clinici, mentre era all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La caccia all'uomo viene coordinata dalla polizia in particolare a Castellammare e Torre Annunziata, con la foto segnaletica diramata anche a carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale della zona, con le forze dell'ordine già in strada impegnate per i controlli anticontagio.

Ha i sintomi del coronavirus e, mentre è in attesa in ospedale, si dà alla fuga. È ricercato