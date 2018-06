Omicidio di Coroglio, sequestrati tre cellulari: la svolta nella chat «Fantacalcio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Giugno 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 10:07

Una chat a più voci - si chiama «fantacalcio» - che finisce al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Agostino Di Fiore, il 28enne assassinato lunedì mattina a Coroglio. È uno dei punti fermi dell'inchiesta, che vede sotto accusa un minore (presunto esponente di una dinasty criminale del Pallonetto di Santa Lucia) e il 19enne Francesco Esposito. Si cercano testimoni, nel tentativo di capire chi abbia fatto fuoco, chi abbia premuto il grilletto probabilmente al termine di una lite ingaggiata all'esterno di una discoteca della zona.IL VOCALAgli atti c'è un «vocal», un messaggio vocale postato nella chat «fantacalcio», da cui emerge che Di Fiore sarebbe intervenuto per sedare una lite tra Francesco Esposito e la fidanzata. Dalle parole ai fatti, Esposito avrebbe avuto la peggio («venti di loro addosso a me», secondo una intercettazione), fino a chiamare l'amico minorenne. Ed è questa la scena chiave: il 17enne del Pallonetto di Santa Lucia, alle cinque del mattino esce di casa e va a Coroglio. Armato, seguendo un copione definito. E non è un caso che entrambi gli indagati per il delitto di Agostino Di Fiore sono conosciuti alle forze dell'ordine per le cosiddette «stese» (sparatorie in aria, senza un obiettivo dichiarato) consumate negli ultimi anni in centro.