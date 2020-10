Covid a Napoli, choc a Porta Nolana: danze e assembramenti di extracomunitari in strada

Spaventano i 769 nuovi contagi registrati oggi in Campania ma, a quanto pare, non a Porta Nolana. Una piazza in cui spesso i cittadini si trovano ad assistere a scene incredibili e che violano ogni regola utile, alla limitazione della diffusione del covid-19. Un gruppo di ragazzi extracomunitari infatti, è stato ripreso durante una “serata danzante” nelle strade alle spalle del piazzale. Immagine che è stata subito ripresa e denunciata dai cittadini.

«Porta Nolana - afferma Luigi Rispoli, componente direzione nazionale di Fratelli d’Italia - è sempre più un territorio franco dove l'illegalità la fa da padrone. C’è chi nel tempo, e grazie anche ad attività illecite, è diventato padrone assoluto del posto nell'assenza totale dei controlli. Tutto questo adesso è inammissibile e bisogna aumentare la sorveglianza per garantire a tutti i cittadini il massimo della legalità e della sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA