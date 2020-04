Sanzionate e segnalate alla Prefettura, al termine di circa 100 controlli, 47 persone prive di legittime motivazioni per gli spostamenti. È il bilancio di una serie di controlli messi in atto dal gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore nell'area a nord di Napoli per l'emergenza Coronavirus.

Tra l'altro al Parco Verde di Caivano individuate 8 persone in possesso di droga mentre altre due persone sono state denunciate per inottemperanza ad un foglio di via emesso dal Questore e per reiterazione nella guida senza patente; sequestrate 2 autovetture per violazioni al Codice della Strada.

Ultimo aggiornamento: 09:48

