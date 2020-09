Covid a Napoli, l'ingegnere denuncia: «Fatto il tampone, aspetto il risultato da otto giorni»

«Sono trascorse due settimane da quando ho contattato l'Asl Napoli 1 per effettuare il tampone ma non ho ancora la risposta». Mario Forino, ingegnere 48enne, è uno dei tanti napoletani in attesa di sapere se sia avvenuto o meno un contagio da Covid. I tempi di attesa per l'esito del test naso faringeo, nel suo caso, si stanno protraendo fin troppo con la conseguenza di una vita lavorativa e familiare completamente bloccata.



«Il 24 agosto sono tornato dalle ferie per lavorare in azienda, a Napoli, e la sera ho cenato a casa di amici di famiglia. La moglie di un amico, presente quella sera, si era sottoposta ad un tampone come controllo per eseguire un'operazione al setto nasale, fratturato in seguito ad una caduta. Il giorno successivo mi telefonò il marito dicendomi che aveva da comunicarmi una brutta notizia. L'esito del tampone era positivo. Lei come ha reagito? Ero al lavoro in quel momento e, fortunatamente, in ufficio ci sono regole molto severe riguardo l'uso di dispositivi di protezione che indossiamo tutti. Devo ammettere che ho avuto un attimo di disorientamento e la prima cosa che ho fatto è stata comunicare la notizia all'azienda e andare subito a casa. Era il 25 agosto e, una volta in isolamento domiciliare, ho avvertito anche il mio medico di base, avviando la procedura per sottopormi al tampone tramite il servizio dell'Asl».

Lei sta ancora aspettando il risultato del test. Ci spiega cosa è successo?

«Il 26 agosto sono stato contattato da un medico dell'Asl che si è informato sulle mie condizioni di salute. Ho segnalato che non avevo sintomi e mi hanno comunicato che sarebbero venuti in tempi brevi, a farmi il tampone. Sono trascorsi 5 giorni. Il personale sanitario è arrivato il pomeriggio del 30 agosto a casa mia, sottoponendomi al tampone naso faringeo. Da quel momento non ho saputo più alcun tipo di notizia e ormai non mi rispondono neanche al telefono».

Lei ha provato a sollecitare l'Asl per avere la risposta del tampone?

«All'inizio ho aspettato perché mi avevano detto che ci volevano tra le 48 e le 72 ore per sapere l'esito del tampone. Le prime telefonate ai centralini dell'Asl le ho fatte il 2 settembre e fino al 4 settembre mi hanno risposto comunicandomi che ancora non si sapeva il risultato. Durante l'ultima conversazione con la referente Asl, sempre il 4 settembre, mi fu detto che non si poteva escludere l'ipotesi che si fosse perso il tampone. Nei giorni successivi non sono riuscito a parlare con nessun referente e anche al numero verde, chiamato con insistenza, nessuno ha risposto. In pratica sono trascorsi 14 giorni da quando ho richiesto il tampone e 10 da quando me l'hanno effettuato. Mi sento abbandonato».

Come sta vivendo questa attesa?

«È inevitabile che aspettare l'esito di un tampone Covid comporti angoscia e preoccupazione ma devo ammettere che non è l'aspetto che mi pesa di più. Mi sento in carcere e completamente isolato anche dai miei affetti più cari. Mia moglie e mia figlia di 17 anni sono state costrette a non rientrare dalle vacanze e sono nella nostra seconda casa, fuori Napoli. Mia suocera mi lascia la spesa in ascensore e sto diventando tv-dipendente per non parlare dell'assenza da lavoro».

Ha avuto anche problemi sul lavoro?

«Sono stato costretto ad assentarmi per 14 giorni , coperti dal certificato medico che sarebbe scaduto oggi. Non avendo avuto risposta del tampone, il certificato è stato prorogato di una settimana ma è tempo prezioso che sto perdendo sia in azienda che nella mia vita familiare. Non è possibile avere ancora procedure così lunghe per monitorare i contagi, c'è qualcosa da perfezionare e vorrei che la mia storia stimolasse tutte le istituzioni sanitarie ad accelerare i tempi».

