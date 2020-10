Covid a Caivano, chiuso il comando della polizia locale: c'è un lavoratore Lsu positivo

Chiuso il comando della polizia locale di Caivano a causa del Covid-19. La notizia della positività di un lavoratore socialmente utile che collabora con i vigili ha reso necessario il provvedimento. Si attendono le disposizioni dell'Asl per l'avvio dei tamponi. Attualmente sono operativi al comando 14 vigili e sei Lsu, l'anno prossimo andranno in pensione altri due. Un settore fondamentale per il controllo del territorio e il contrasto ai crimini ambientali, come le operazioni di appena pochi giorni fa che hanno sorpreso in flagranza sversamenti abusivi.

Oggi, sempre a causa del covid-19, resteranno chiusi anche tutti gli uffici comunali. Sarà possibile accedere ai servizi solo attraverso mail, spedendo una pec. Per la riapertura del comando dei vigili urbani si dovrà attendere l'esito dei tamponi.

