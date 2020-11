Covid a Caivano, positivo il parroco di Pascarola: chiesa chiusa per la sanificazione

Don Antonio Sgariglia ha annunciato di essere positivo al Covid-19. L’annuncio con un post sulla pagina facebook della parrocchia di San Giorgio Martire, che presiede da poco più di un anno.

Don Antonio spiega nel post di essere asintomatico e annuncia la chiusura della parrocchia fino a venerdì per la sanificazione: «Sono stato eccessivamente prudente e scrupoloso. Ho sempre usato la mascherina, ho mantenuto le distanze e ho usato continuamente l’igienizzante per le mani, fino a consumarle. Nonostante ciò sono positivo al Covid... ma non ho nessun sintomo (tranne un po’ di debolezza fisica), credo che il contagio sia avvenuto in famiglia da mia sorella che qualche giorno fa ha avuto la febbre e subito ho fatto il tampone».

Don Antonio conclude il suo post con un messaggio di speranza, come da sempre diffonde dalle pagine del suo profilo Facebook, molto seguito dai fedeli: «Dobbiamo stare tutti sereni, ricordando sempre che il Signore tutto trasforma in bene!»

