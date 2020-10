Covid a Calvizzano, tamponi negativi per i consiglieri: «Ora riapriamo le scuole»

Nella tarda serata di ieri la comunicazione del sindaco Giacomo Pirozzi: «Sono tutti negativi i risultati dei tamponi eseguiti sui consiglieri comunali. Purtroppo, però, un collaboratore esterno all'amministrazione che ci ha aiutato nel percorso elettorale è risultato positivo. Siamo ad ogni modo - aggiunge il primo cittadino - sotto la media regionale per quanto riguarda l'incremento giornaliero dei casi. Non c'è il rischio che vi sia una proliferazione dell'infezione sul territorio di Calvizzano e per questo siamo pronti a far ripartire sia la scuola che la macchina comunale».



Gli istituti scolastici di Calvizzano, chiusi nei giorni scorsi, riapriranno pertanto nuovamente lunedì.