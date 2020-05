Coronavirus a Capri, fase 2 senza problemi: al porto niente calca

Primo giorno della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 senza problemi sulla banchina del porto di Capri e nel pieno rispetto delle ordinanze del Governatore Vincenzo De Luca e del sindaco Marino Lembo che impongono misure restrittive e la gradualità degli arrivi. La macchina dei controlli messa in campo ha funzionato perfettamente. Non c’è stata infatti la temuta calca all’arrivo dei primi due aliscafi attraccati poco prima dalle ore 8.00 che hanno portato sull’isola complessivamente 166 passeggeri, di cui 68 con l’aliscafo arrivato alle 7.40 da Castellammare e Sorrento e 98 con l’aliscafo giunto alle 7.50 da Napoli.



Ultimo aggiornamento: 10:26

I passeggeri sbarcati sono stati immediatamente monitorati dagli uomini del COC per la rilevazione della temperatura attraverso i termoscanner prima del filtro attuato da parte della Protezione Civile e delle forze dell’Ordine schierate sul molo con Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza della verifica delle autocertificazioni. Tutto è proceduto regolarmente e senza problemi. Le persone fatte sbarcare e controllate a piccoli gruppi tenuti a distanza di sicurezza, sono impiegati degli uffici pubblici e alcuni tecnici specializzati della rete di telefonia e della rete elettrica che poi sono stati fatti dirigere verso i punti di partenza dei mezzi pubblici e alla stazione della funicolare dove hanno potuto accedere rispettando i limiti di capacità imposti dalle ordinanze attualmente in vigore per il trasporto pubblico.Si tratta dei primi arrivi di personale che riprende servizio a Capri dopo lo stop imposto dalle ordinanze. Nei prossimi giorni toccherà agli operai edili che dovranno comunicare con 48 ore di anticipo l’arrivo sull’isola con relativi orari di permanenza e in quale cantiere saranno diretti.In mattinata è previsto l’arrivo dei primi traghetti Caremar dalla terraferma che porteranno sull’isola, oltre i passeggeri, anche merci ed autoveicoli.