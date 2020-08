Covid in Campania, tre positivi asintomatici anche sull'isola di Capri

Sono 29 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania relativi a persone provenienti da fuori regione o contatti di precedenti casi di rientro. Di questi, 17 sono stati registrati dalla Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio della città di Napoli e isola di Capri: nove sono emersi grazie allo screening eseguito nella sede della Asl Napoli 1 Centro del Frullone dopo la segnalazione via mail al ritorno dall'estero, in questo caso Spagna e Grecia, altri tre dallo screening eseguito all'aeroporto di Capodichino (uno di ritorno da Malta e due da Mykonos) mentre cinque sono rientrati dalla Sardegna e hanno eseguito il tampone al Frullone (4) e a Capodichino (1).



È in corso l'indagine epidemiologica con l'approfondimento sui contatti stretti. I 17 viaggiatori positivi delle ultime 24 ore vanno ad aggiungersi agli 83 positivi provenienti da fuori regione già comunicati nei giorni scorsi, per un totale di 100 positivi dal 13 agosto ad oggi. Sono in totale 33 i nuovi positivi di competenza della Asl Napoli 1 Centro, tra questi anche tre persone risultate positive dopo il tampone eseguito dall'Unità speciale di continuità assistenziale a Capri: i tre nuovi casi risultano essere tutti asintomatici. È risultato positivo anche un senza fissa dimora, recatosi al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli con febbre e tosse. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati al Covid Center dell'Ospedale del Mare, 23 come nella giornata di ieri.