Casalnuovo piange la terza vittima da covid-19. E' la nonna dell'assessore al commercio del comune di Casalnuovo, Imma Delle Cave. L'anziana, 86anni, era da tempo ricoverata insieme con il marito, anche lui positivo al coronavirus, così come erano risultati positivi anche una figlia ed il nipote della coppia, familiari del titolare della macelleria di via Napoli, al centro di un mini focolaio e chiusa da giorni ormai per limitare la diffusione dei contagi. A dare l'annuncio della dipartita della donna, che si è spenta questa notte in ospedale, è stato il figlio Angelo delle Cave, con un commovente messaggio affidato ai social:" il cuore della mia mamma non ha retto. Sarà felice di riabbracciare la sua mamma che non vedeva dalla fine della guerra".

E proprio il figlio, nelle settimane scorse, aveva annunciato la positività dei genitori, mettendo fine a quello che in città era diventato un vero e proprio mistero. Da tempo infatti i residenti del condominio dove insiste la macelleria avevano manifestato preoccupazione, richiedendo anche, al proprio amministratore, una urgente sanificazione del palazzo per sospetti casi positivi tra i familiari del commerciante. Voci smentite inizialmente dal titolare stesso della macelleria con un video in cui chiariva che i problemi di salute personali e dei propri familiari non erano riconducibili alla pandemia, per poi smentire la notizia dopo qualche giorno e comunicare l'esito dei tamponi che hanno confermato la positività di quattro componenti del nucleo familiare.

