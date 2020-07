Coronavirus a Cicciano, tornano i contagi e il sindaco annuncia una nuova ordinanza

Un caso positivo al coronavirus a Cicciano. L'Asl Na 3 ha avvisato questa mattina i vertici comunali della presenza di un contagiato nel comune di Cicciano, il sesto complessivo dall'inizio della pandemia). Il sindaco Giovanni Corrado ha predisposto le ordinanze di quarantena. «Al momento tutte le persone che sono state in contatto con questa persona sono state messe in isolamento fiduciario», ha scritto il primo cittadino. Considerato che molte persone (quasi tutti) stanno sottovalutando una questione ancora tremendamente attuale e reale, seguirà ordinanza di restrizione per utilizzo di mascherine».



Il giovane si è autodenunciato sulla pagina facebook del primo cittadino rendendo nota la sua identità: «Mi sono messo in isolamento e ho avvisato il sindaco che a sua volta ha emesso ordinanza di quarantena a tutte le persone con cui sono stato in contatto. Pregherei tutte le persone che sono state in contatto con me negli ultimi 10 giorni di riferirlo alle autorità: le mie condizioni sono buone a parte qualche sintomo», ha scritto l'uomo.

È il secondo caso in pochissimi giorni nell'area nolana: il primo era stato registrato tre giorni fa a Cimitile.

