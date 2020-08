Covid a Ercolano, 14 nuovi contagiati e il sindaco cancella tutti gli eventi

Sono 14 i casi di Covid registrati a Ercolano nelle ultime settimane. E di questi ben 11 riguardano ragazzi con età inferiore ai 30 anni di rientro dalle vacanze estive. Ad annunciarlo è stato, nelle scorse ore, il sindaco Ciro Buonajuto. Il primo cittadino ha rinnovato l'appello alla prudenza rivolgendosi in particolare ai giovani. «Il senso di responsabilità di ognuno di noi - le parole del sindaco - è l'unica arma che abbiamo a disposizione per combattere questo maledetto virus».

Proprio per salvaguardare la salute dei cittadini, il sindaco ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche sul territorio. «Non dimentico e non voglio far dimenticare a tutti voi che viviamo in uno dei momenti più delicati della storia del nostro Paese, dal Dopoguerra ad oggi. E forse certi atteggiamenti, come coloro che sono andati a ballare, non sono prudenti», ha detto il primo cittadino in un passaggio della diretta video su facebook. «Vi chiedo prudenza almeno adesso: ora che siete tornati a casa, state lontani dai vostri nonni e genitori, dalle persone che amate. Evitiamo - aggiunge - che questo maledetto virus possa diffondersi. Mascherina e distanza sociale sono gli unici strumenti che abbiamo per sconfiggerlo».

Per effetto dell'ordinanza, sono sospese le visite notturne al Parco archeologico organizzate nell'ambito dei Venerdì di Ercolano, le serate speciali al Museo archeologico virtuale e lo spettacolo sul Vesuvio del Pomigliano Jazz Festival. Anche Open Festival - Ercolano nei luoghi e nell'arte, rassegna organizzata dal Comune di Ercolano con concerti, performance in strada e spettacoli dal vivo, è rimandato a data da destinars

