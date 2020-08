Covid a Ercolano, quattro nuovi contagiati: chiusi per sanificazione gli uffici comunali

Sono quattro le positive al Covid-19 ad Ercolano, tutte sono riconducibili ai due casi accertati nei giorni precedenti e quindi anche al dipendente dell'ufficio tecnico. Per tale motivo il primo cittadino Ciro Buonajuto ha disposto la chiusura degli uffici comunali e la sanificazione dei locali di Palazzo di Città in corso Resina.



«La nostra attenzione - ha spiegato Bonajuto - resta massima e stiamo mettendo in campo ogni azione, di concerto con i vertici dell’Asl, per circoscrivere e limitare la diffusione di questi contatti. Abbiamo ricostruito tutta la catena dei rapporti ed abbiamo predisposto tamponi per verificare la presenza di contagi. Ma, ribadisco che chi veramente può far qualcosa siete voi: sono i cittadini con i loro comportamenti, l’assunzione di responsabilità a darci una mano per contrastare la diffusione del Covid. Come già detto - ha concluso - altre volte sono pronto a prendere iniziative anche forti per tutelare la salute dei miei concittadini. Il virus non è morto, dobbiamo tenere alta l’attenzione».