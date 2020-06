Coronavirus a Ercolano, negativi tutti i test sugli anziani di Villa delle Camelie

I test Covid 19 effettuati sugli ospiti della residenza per anziani Villa delle Camelie di Ercolano hanno dato tutti esito negativo. Lo comunica l'Asl Napoli 3 Sud. Lo scorso 19 giugno una donna di 88 anni ospite della struttura, originaria di altro comune e con nessun parente o affine residente a Ercolano, è risultata positiva al coronavirus. A darne notizia il sindaco Ciro Buonajuto sulla sua pagina facebook che, due giorni dopo, ha informato che «la donna è stata prontamente ospedalizzata ma complessivamente in condizione di salute non preoccupanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA