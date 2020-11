Covid a Giugliano, duemila casi: «Ma no alla zona rossa»

È una delle città «osservata speciale». È quella che registra più contagi dopo Napoli, vista anche la vastità del territorio e il numero di abitanti che supera i 120mila. Giugliano è tra i comuni dell'area metropolitana che potrebbe diventare «zona rossa». Sono 1.911 gli attualmente positivi, di cui 1.896 in isolamento domiciliare; 15 i ricoverati in ospedale. In sei giorni c'è stato un aumento di 610 casi. Dal report pubblicato dal sindaco Nicola Pirozzi nessun giuglianese è ricoverato in terapia intensiva mentre sale a 21 il totale dei decessi, uno in più dall'ultimo aggiornamento. Sono invece 15 i nuovi guariti per un totale di 342.

Numeri pesanti. Ma l'ipotesi «zona rossa» non piace al sindaco che la definisce una «misura eccessiva». «Un lockdown non lo capirei - commenta Pirozzi -, capirei più quello su base nazionale. I numeri sono alti, ma il territorio è vasto e non abbiamo un'alta densità abitativa. Dall'Asl, tra l'altro, mi dicono che ci sono una serie di guariti che non vengono ancora conteggiati, quindi è probabile che nei prossimi giorni potrebbe migliorare la conta degli attualmente positivi». Per Pirozzi «un lockdown inciderebbe notevolmente sull'aspetto economico e tra l'altro - dice - non è facile controllare una città così grande: richiederebbe la presenza dell'esercito».

LEGGI ANCHE Coronavirus, Conte: misure forti a Napoli, controlli ovunque

In città, dal 10 novembre, sono in vigore misure restrittive che vanno oltre le ordinanze regionali e i dpcm. Il sindaco ha firmato un provvedimento che prevede un lungo elenco di divieti e chiusure. Si parte dal divieto di fumo nelle aree pubbliche a quello di consumo di cibi e bevande, per passare alla chiusura delle piazze principali dalle 18 e delle spiagge nel weekend. L'ordinanza vieta anche la circolazione dei minori in strada dopo le 18 se non sono accompagni da un genitore o un adulto. Gli assembramenti maggiori che si sono registrati nelle ultime settimane sono proprio quelli di giovanissimi che di sera hanno continuato, in barba ai divieti, a raggrupparsi tra piazza Gramsci, via Roma, via Vittorio Veneto e via Gigante. E difatti, proprio su queste ultime due arterie è vietato lo stanziamento di più di due persone. Pirozzi difende la sua scelta, ribadendo che «le misure in città sono già molto restrittive. Non è stato facile firmare questa ordinanza ma tutte le occasioni di svago, di movida sono limitate. Un argine lo abbiamo messo, vediamone gli effetti». L'ordinanza è valida fino al 30 novembre.

Grosse difficoltà si registrano anche all'ospedale San Giuliano dove Pronto soccorso e reparto Covid sono sempre pieni. Il personale sanitario sta facendo incredibili sforzi. Ormai sono tante le famiglie che combattono contro il virus che, nel giro di una settimana, ha stroncato la vita di una coppia, marito e moglie. Solo qualche giorno fa era venuta a mancare Giuseppina Cipolletta, 70enne docente di religione in pensione. La scorsa notte non ce l'ha fatta il marito, Antonio Ronca. Anche lui era stato ricoverato dopo aver contratto il virus ma le condizioni si sono aggravate durante la degenza al Cardarelli. L'uomo era il fratello di monsignor Luigi Ronca, rettore della chiesa collegiata di Santa Sofia.

La coppia lascia una figlia, Caterina, che già provata dal dolore per la perdita della madre si trova ora a fare i conti con la scomparsa di entrambi i genitori in appena sette giorni. Anche Antonio Ronca era un docente, insegnava inglese. Molto conosciuto in città, amato dagli alunni. Sono tantissimi, oltre agli amici e familiari, che hanno lasciato messaggi di cordoglio sui social. «Ci stringiamo nuovamente nell'affetto e nella preghiera al nostro caro rettore don Luigi Ronca e alla sua famiglia - hanno scritto dalla comunità di Santa Sofia -. In un momento in cui non ci sono parole, si innalzi solo la preghiera di suffragio per il nostro fratello Antonio e di consolazione per la figlia Caterina, il fratello don Luigi e tutta la sua famiglia».

A Giugliano le vittime di Covid sono 21. La scorsa settimana a perdere la vita fu un'altra donna di appena 57 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA