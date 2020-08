Covid a Gragnano, tre contagiati: c'è anche il titolare di un bar, rischio focolaio

Il titolare di un bar risulta positivo al Covid-19: rischio nuovo focolaio. Tra i tre nuovi positivi che si registrano a Gragnano ci sono un cittadino legato al focolaio della Sonrisa di Sant'Antonio Abate, un altro ragazzo di rientro da una vacanza a Malta e il titolare di un locale del centro cittadino, frequentato da dipendenti di una banca e una parte degli stessi frequentatori degli uffici comunali.

«Abbiamo già sanificato il palazzo in cui vive. Adesso invitiamo i cittadini che hanno contezza di aver frequentato quel bar ad autodenunciarsi», dice il sindaco. In totale, a Gragnano, adesso sono 13 i positivi, con circa 140 tamponi effettuati dei quali una quarantina ancora in attesa del risultato. Il rischio, però, è che possa esserci un altro focolaio legato al locale.