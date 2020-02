Coronavirus, è bufera a Ischia: spuntano le «liste nere» degli ammalati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadini istigati a denunciare le persone sospette contagiate dal Coronavirus. Accade anche questo a Ischia , l'isola dove la psicosi è diventata delirio, e che rischia si andare a sbattere contro la più grave crisi economica e occupazionale della sua storia. Non fossero bastate le polemiche al vetriolo che hanno attraversato l'Italia da Nord a Sud (e viceversa) circa le ordinanze che intendevano vietare lo sbarco ai turisti di Lombardia e Veneto, e che sono state poi giudicate illegali e pertanto annullate dal prefetto di Napoli (destinatario poi di una valanga di incredibili minacce e vergognosi auspici di morte lanciati da decine di haters via social network) e volendo tralasciare l'inquietante caso della donna che al porto di Ischia inveiva contro i turisti del Nord appena sbarcati, immortalata in un video che ha fatto poi il giro di tutti i talkshow nazionali, arriva adesso anche il formulario «fake». È quello scritto da una mano esperta di cose burocratiche, in cui si sollecitano i cittadini di Ischia a diventare tutti delatori, e a compilare le liste di proscrizione dei «sospetti infetti da Coronavirus». E mentre anche su questo ennesimo grave episodio nessuna autorità isolana ha espresso ieri parole di condanna né ha annunciato iniziative di alcun genere, è stata l'Asl a prendere decisamente posizione. Avvertendo la popolazione che il formulario è falso e che laddove si accerteranno casi di diffusione dello stesso, gli autori verranno denunciati penalmente.«Siamo venuti a conoscenza attraverso alcuni media che alcuni ischitani hanno diffuso sui social network un fantomatico modulo destinato all'Asl Napoli 2 Nord, che consiste in una segnalazione da parte di privati cittadini di terze persone che abbiano frequentato di recente le aree geografiche da cui è iniziata la diffusione Coronavirus. Tale modulo - avverte il direttore generale- non è assolutamente stato prodotto dagli uffici aziendali, non ha alcuna rilevanza in termini di sanità pubblica e lede le norme a tutela della privacy». L'Azienda sanitaria fa sapere dunque che segnalerà al Garante nazionale per la Privacy quanti invieranno agli uffici aziendali questo modulo e verificherà se esistono i presupposti per effettuare denuncia all'Autorità giudiziaria. «Siamo davanti all'ennesima fake news», continua D'Amore, che puntualizza come «tali iniziative sono illecite, inutili e pericolose. Stiamo lavorando con grande fatica per gestire al meglio questa situazione e operazioni come queste non fanno che danneggiare i medici e gli infermieri che stanno lavorando al massimo in questi momenti. Un modulo come questo, inoltre, va esattamente in senso opposto al senso di solidarietà ed unità che dovremmo avere per gestire al meglio questo momento di stress collettivo». L'Asl Napoli 2 Nord in queste ore, mediante incontri, riunioni e condivisione di documenti sta comunicando ai Comuni, alle scuole, ai medici di famiglia, alle strutture aziendali tutte le procedure da adottare per la corretta gestione del Coronavirus. Il richiamo di D'Amore all'unità e alla fermezza nel gestire la situazione prende spunto dall'appello che è stato diffuso sempre ieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sono sconfortato che tutto questo accada sulla mia isola, ci sono elementi senza controllo che stanno distruggendo il lavoro di una vita dei nostri padri per costruire una immagine di Ischia aperta all'ospitalità ed al turismo», confessa il parlamentare europeo del Pd. Che facendo proprio il grido di dolore lanciato dagli imprenditori del turismo, avverte il concreto pericolo di una «stagione turistica all'insegna della forte recessione con la perdita di centinaia di posti di lavoro». I primi segnali, decisamente drammatici, sono arrivati ieri: ci sono almeno tre titolari di altrettanti alberghi che ufficialmente hanno parlato di crollo totale delle prenotazioni che li obbligano, a partire da oggi, a licenziare i dipendenti «perchè non vi è nessuna garanzia di lavoro». Ferrandino, che già nei giorni scorsi (assieme al senatore di Forza Italia Domenico De Siano, anch'egli ischitano) aveva bollato l'ordinanza dei sindaci come «improvvida e controproducente perchè generava un clima di allarmismo ingiustificato dalla situazione corrente», fa sapere che lavorerà affinchè l'Unione Europea possa adottare misure a sostegno del settore turistico nazionale e campano.Intanto l'irritazione per quanto accade a Ischia trapela anche dai messaggi che tanti, fra imprenditori, cittadini e anche politici delle regioni del Nord, stanno scrivendo in queste ore. «Mi auguro che le autorità comunali dell'isola d'Ischia riprendano in mano la situazione e porgano chiaramente le loro scuse ufficiali ai cittadini della Lombardia e del Nord per quanto è avvenuto» scrive ad esempio, salernitano di origine e figlio dell'ex ministro Carmelo, che nel consiglio comunale della città di Milano, guida il gruppo di consiglieri espressione diretta del sindaco Beppe Sala e che da sempre è considerato un sincero amico dell'isola verde.