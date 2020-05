Coronavirus a Ischia, altri due morti in 12 ore a Villa Mercede: vittime due anziane

Due vittime per coronavirus ad Ischia in meno di dodici ore, entrambe ospiti di Villa Mercede, la residenza per anziani di Serrara Fontana che conta ad oggi 34 casi di contagio. Tra ieri sera e stamane sono decedute a distanza di poche ore due anziane ospiti della rsa ischitana; le donne, dopo aver contratto il virus, erano state trasferite al reparto Covid-19 dell'ospedale Rizzoli per l'aggravarsi delle loro condizioni di salute.

Salgono così a cinque le vittime del virus ad Ischia: di queste 4 erano ospiti di Villa Mercede, cluster infettivo legato a quello dell'ospedale La Schiana di Pozzuoli dove era transitata un'altra ospite della rsa di Serrara Fontana deceduta e risultata poi infetta al tampone eseguito post mortem.

