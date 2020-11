Covid a Marano, chiude il convento francescano: due fedeli positivi

Due fedeli positivi al Covid, chiude il convento Santa Maria degli Angeli di Marano. A darne notizia i frati francescani che dimorano nella splendida struttura ubicata nel cuore del centro storico. «Purtroppo due fedeli sono stati trovati positivi al Covid - scrivono i religiosi - Per questo motivo la chiesa del convento rimarrà chiusa per sanificazione fino a tutto il 2 novembre. Riaprirà martedì per le celebrazioni pubbliche. I contagiati stanno bene, preghiamo per la loro salute».

Nei giorni scorsi era stata dichiarata off limits una chiesa del territorio, la San Ludovico D'Angiò, dove si erano registrati alcuni casi. La chiesa è stata poi riaperta di recente.

